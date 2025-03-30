30.03.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
65
Паризи
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
32
Катальди
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
32
Ретеги
20
Додо
15
Комуццо
15
Комуццо
20
Додо
44
Фаджоли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
44
Фаджоли
65
Паризи
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
65
Паризи
9
Кен
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
9
Кен
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
10
Самарджич
10
Самарджич
32
Ретеги
11
Лукман
70
Мальдини
70
Мальдини
11
Лукман
8
Пашалич
7
Куадрадо
7
Куадрадо
8
Пашалич
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
16
Офсайды
2
2
Количество передач
391
463
Сейвы
0
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Аталанты», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»