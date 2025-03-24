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  • Англия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

Англия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

24 марта 2025, 21:35
Англия
24.03.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 2 тур
3 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Латвия
38' Р. Джеймс 68' Г. Кейн 76' Э. Эзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
16
Майлз Льюис-Скелли
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
(К) ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
6
Niks Sliede
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
6
Гехи
5
Конса
24
Джеймс
4
Райс
16
Льюис-Скелли
10
Беллингем
11
Рэшфорд
17
Роджерс
20
Боуэн
9
Кейн
3-4-1-2
1
Звиедрис
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
16
Яунземс
22
Савельевс
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
Зеленковс
9
Гутковскис
14
Цыганик
16
Льюис-Скелли
2
Уокер
2
Уокер
16
Льюис-Скелли
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
11
Рэшфорд
17
Джонс
17
Джонс
11
Рэшфорд
20
Боуэн
21
Эзе
21
Эзе
20
Боуэн
10
Беллингем
7
Фоден
7
Фоден
10
Беллингем
11
Савалниекс
3
Ягодинскис
3
Ягодинскис
11
Савалниекс
2
Балодис
6
6
2
Балодис
13
Юрковскис
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
13
Юрковскис
Остались в запасе
Англия
Латвия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Англия - Латвия
1
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
693
254
Сейвы
1
5
Точность передач %
95
77
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Латвии, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Латвия

Англия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Латвия Англия
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