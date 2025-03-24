24.03.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
6
Гехи
5
Конса
24
Джеймс
4
Райс
16
Льюис-Скелли
10
Беллингем
11
Рэшфорд
17
Роджерс
20
Боуэн
9
Кейн
3-4-1-2
1
Звиедрис
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
16
Яунземс
22
Савельевс
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
Зеленковс
9
Гутковскис
14
Цыганик
16
Льюис-Скелли
2
Уокер
2
Уокер
16
Льюис-Скелли
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
11
Рэшфорд
17
Джонс
17
Джонс
11
Рэшфорд
20
Боуэн
21
Эзе
21
Эзе
20
Боуэн
10
Беллингем
7
Фоден
7
Фоден
10
Беллингем
11
Савалниекс
3
Ягодинскис
3
Ягодинскис
11
Савалниекс
2
Балодис
6
6
2
Балодис
13
Юрковскис
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
13
Юрковскис
Остались в запасе
Англия
Латвия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Лукасс Вапне
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Англия - Латвия
1
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
693
254
Сейвы
1
5
Точность передач %
95
77
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Латвии, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Латвия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»