Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Балтики», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Балтика»