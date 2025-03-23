23.03.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
4-2-3-1
71
Свинов
89
Стоцкий
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
79
Троянов
17
Анисимов
88
Агеян
8
Исаев
11
Гуренко
25
Ложкин
3-1-4-1-1
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
8
Мендель
18
Титков
96
Мохаммад
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
91
Хиль
88
Агеян
17
Озманов
17
Озманов
88
Агеян
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
62
Карпов
22
Черняк
22
Черняк
62
Карпов
17
Саусь
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Саусь
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
8
Мендель
5
Осипов
5
Осипов
8
Мендель
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
Остались в запасе
Уфа
Балтика
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Уфа - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Балтики», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Балтика»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»