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  • «Уфа» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

«Уфа» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

23 марта 2025, 10:50
Уфа
23.03.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 6
Завершен
Балтика
7' Б. Хиль 15' Н. Титков 21' Н. Титков 29' И. Петров 78' И. Стефанович 86' С. Пряхин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-3-1
71
Свинов
89
Стоцкий
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
79
Троянов
17
Анисимов
88
Агеян
8
Исаев
11
Гуренко
25
Ложкин
3-1-4-1-1
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
8
Мендель
18
Титков
96
Мохаммад
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
91
Хиль
88
Агеян
17
Озманов
17
Озманов
88
Агеян
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
62
Карпов
22
Черняк
22
Черняк
62
Карпов
17
Саусь
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Саусь
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
8
Мендель
5
Осипов
5
Осипов
8
Мендель
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
Остались в запасе
Уфа
Балтика
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
89
Павел Горбачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Уфа - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Балтики», 25-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Балтика»

«Уфа» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Уфа
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