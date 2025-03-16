16.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
3-3-2-2
12
Довгаль
6
Печенкин
24
Коротков
30
Шавлохов
40
Безчаснюк
85
Пяткин
2
Поройков
70
Марьянов
17
Шитов
24
Коротаев
65
Гулько
4-1-2-1-2
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
4
Гассама
23
Чернов
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
91
Хиль
17
Никишин
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
17
Саусь
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Саусь
23
Чернов
17
Ковалев
17
Ковалев
23
Чернов
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
17
Никишин
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Никишин
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Тюмень - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Балтики», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Балтика»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»