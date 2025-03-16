Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Балтики», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Балтика»