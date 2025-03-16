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  • «Тюмень» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Тюмень» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 13:50
Тюмень
16.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
75' И. Петров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
3-3-2-2
12
Довгаль
6
Печенкин
24
Коротков
30
Шавлохов
40
Безчаснюк
85
Пяткин
2
Поройков
70
Марьянов
17
Шитов
24
Коротаев
65
Гулько
4-1-2-1-2
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
4
Гассама
23
Чернов
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
91
Хиль
17
Никишин
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
17
Саусь
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Саусь
23
Чернов
17
Ковалев
17
Ковалев
23
Чернов
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
17
Никишин
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Никишин
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Тюмень - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Балтики», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Балтика»

«Тюмень» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига
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