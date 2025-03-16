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  • «Урал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Урал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 12:50
Урал
16.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
6' Е. Мосин 36' Д. Кузнецов
57' Е. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
14
Мосин
8
Аюпов
22
Бевеев
5
Егорычев
33
Мишкич
44
Кузнецов
20
Марков
3-4-1-2
25
Солдатенко
44
Чичинадзе
44
Милич
5
Стежко
71
Мастерной
21
Горелов
64
Ланин
5
Мусалов
22
Юсупов
30
Гузина
25
Уридия
5
Егорычев
44
Малькевич
44
Малькевич
5
Егорычев
14
Мосин
80
Бессмертный
80
Бессмертный
14
Мосин
44
Кузнецов
94
Кучугура
94
Кучугура
44
Кузнецов
20
Марков
10
Секулич
10
Секулич
20
Марков
5
Мусалов
17
Фомин
17
Фомин
5
Мусалов
22
Юсупов
35
Енин
35
Енин
22
Юсупов
44
Чичинадзе
8
Иванов
8
Иванов
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Урал
Черноморец
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Урал - Черноморец
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Черноморца», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Черноморец»

«Урал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Урал
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