16.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
14
Мосин
8
Аюпов
22
Бевеев
5
Егорычев
33
Мишкич
44
Кузнецов
20
Марков
3-4-1-2
25
Солдатенко
44
Чичинадзе
44
Милич
5
Стежко
71
Мастерной
21
Горелов
64
Ланин
5
Мусалов
22
Юсупов
30
Гузина
25
Уридия
5
Егорычев
44
Малькевич
44
Малькевич
5
Егорычев
14
Мосин
80
Бессмертный
80
Бессмертный
14
Мосин
44
Кузнецов
94
Кучугура
94
Кучугура
44
Кузнецов
20
Марков
10
Секулич
10
Секулич
20
Марков
5
Мусалов
17
Фомин
17
Фомин
5
Мусалов
22
Юсупов
35
Енин
35
Енин
22
Юсупов
44
Чичинадзе
8
Иванов
8
Иванов
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Урал
Черноморец
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Урал - Черноморец
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Черноморца», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Черноморец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»