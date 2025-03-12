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  • «Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта 2025, 21:50
Астон Вилла
12.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Брюгге
50' М. Асенсио 57' Я. Матсен 61' М. Асенсио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
22
Матсен
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
9
Рэшфорд
17
Роджерс
11
Уоткинс
3-2-2-3
22
Миньоле
64
Саббе
44
Мехеле
4
Ордоньес
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
9
Хутгла
7
Тальби
17
Цолис
2
Кэш
5
Дисаси
5
Дисаси
2
Кэш
2
Мингс
14
Торрес
14
Торрес
2
Мингс
17
Роджерс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Уоткинс
8
Камара
17
Бэйли
17
Бэйли
8
Камара
4
Ордоньес
26
Ромеро
26
Ромеро
4
Ордоньес
17
Цолис
41
Сике
41
Сике
17
Цолис
7
Тальби
21
Скурась
21
Скурась
7
Тальби
30
Яшари
94
Нильсен
94
Нильсен
30
Яшари
9
Хутгла
9
Нильссон
9
Нильссон
9
Хутгла
Остались в запасе
Астон Вилла
Брюгге
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Астон Вилла - Брюгге
1
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
539
471
Сейвы
1
7
Точность передач %
93
90
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Брюгге», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Брюгге»

«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Астон Вилла
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