12.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-4-2-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
4
Кивиор
47
Зинченко
41
Райс
49
Льюис-Скелли
63
Тирни
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Стерлинг
3-1-3-3
44
Бенитес
39
Нагало
4
Обиспо
3
Маласья
22
Схаутен
24
Дриух
11
Бабади
5
Перишич
20
Тил
37
Ледесма
11
Бакайоко
41
Райс
33
Калафьори
33
Калафьори
41
Райс
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
47
Зинченко
8
Эдегор
8
Эдегор
47
Зинченко
63
Тирни
7
Мартинелли
7
Мартинелли
63
Тирни
23
Мерино
19
Троссард
19
Троссард
23
Мерино
39
Нагало
6
Фламинго
6
Фламинго
39
Нагало
4
Обиспо
21
Боскальи
21
Боскальи
4
Обиспо
22
Схаутен
25
Верман
25
Верман
22
Схаутен
24
Дриух
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
24
Дриух
5
Перишич
26
де Йонг
26
де Йонг
5
Перишич
Остались в запасе
Арсенал
ПСВ
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Арсенал - ПСВ
3
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
483
467
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «ПСВ», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «ПСВ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»