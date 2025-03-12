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  • «Арсенал» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

«Арсенал» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта 2025, 21:50
Арсенал
12.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 7 : 1
Завершен
ПСВ
6' А. Зинченко 37' Д. Райс
18' И. Перишич 70' К. Дриух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
(К) ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Арсенал
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
3-4-2-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
4
Кивиор
47
Зинченко
41
Райс
49
Льюис-Скелли
63
Тирни
21
Жоржиньо
23
Мерино
19
Стерлинг
3-1-3-3
44
Бенитес
39
Нагало
4
Обиспо
3
Маласья
22
Схаутен
24
Дриух
11
Бабади
5
Перишич
20
Тил
37
Ледесма
11
Бакайоко
41
Райс
33
Калафьори
33
Калафьори
41
Райс
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
47
Зинченко
8
Эдегор
8
Эдегор
47
Зинченко
63
Тирни
7
Мартинелли
7
Мартинелли
63
Тирни
23
Мерино
19
Троссард
19
Троссард
23
Мерино
39
Нагало
6
Фламинго
6
Фламинго
39
Нагало
4
Обиспо
21
Боскальи
21
Боскальи
4
Обиспо
22
Схаутен
25
Верман
25
Верман
22
Схаутен
24
Дриух
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
24
Дриух
5
Перишич
26
де Йонг
26
де Йонг
5
Перишич
Остались в запасе
Арсенал
ПСВ
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Арсенал - ПСВ
3
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
483
467
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «ПСВ», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «ПСВ»

«Арсенал» – «ПСВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Арсенал
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