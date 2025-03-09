09.03.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-2-1-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
6
Келли
4
Гатти
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
31
Гонсалес
22
Веа
10
Йылдыз
9
Муани
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
7
Куадрадо
13
Эдерсон
32
Ретеги
11
Лукман
4
Гатти
15
Калюлю
15
Калюлю
4
Гатти
10
Йылдыз
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
10
Йылдыз
31
Гонсалес
11
Мбангула
11
Мбангула
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
7
Куадрадо
4
Брешианини
4
Брешианини
7
Куадрадо
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Аталанта
1
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
601
340
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
3.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Аталанты», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»