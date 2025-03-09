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  • «Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 21:35
Ювентус
09.03.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 4
Завершен
Аталанта
29' М. Ретеги (П) 46' М. де Рон 66' Д. Дзаппакоста 77' А. Лукман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
28
Душан Влахович
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
2
Марко Палестра
ПВ
3-2-1-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
6
Келли
4
Гатти
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
31
Гонсалес
22
Веа
10
Йылдыз
9
Муани
3-3-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
7
Куадрадо
13
Эдерсон
32
Ретеги
11
Лукман
4
Гатти
15
Калюлю
15
Калюлю
4
Гатти
10
Йылдыз
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
10
Йылдыз
31
Гонсалес
11
Мбангула
11
Мбангула
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
23
Колашинац
2
Толой
2
Толой
23
Колашинац
7
Куадрадо
4
Брешианини
4
Брешианини
7
Куадрадо
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Аталанта
1
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
601
340
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
3.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Аталанты», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта»

«Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Ювентус
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