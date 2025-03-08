08.03.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-2-3
32
Рэмсдейл
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
4
Харвуд-Беллис
3
Мэннинг
18
Угочукву
12
Смоллбоун
11
Гренбек
20
Диблинг
18
Фернандеш
7
Сулемана
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
8
Собослаи
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
20
Диблинг
28
Сугавара
28
Сугавара
20
Диблинг
5
Беднарек
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
5
Беднарек
3
Мэннинг
18
Арибо
18
Арибо
3
Мэннинг
12
Смоллбоун
10
Лаллана
10
Лаллана
12
Смоллбоун
11
Гренбек
9
Арчер
9
Арчер
11
Гренбек
18
Угочукву
30
Онуачу
30
Онуачу
18
Угочукву
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
29
Алекс МакКарти
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
2
1
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
653
266
Сейвы
3
4
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
23
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
4.11
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Саутгемптона», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Саутгемптон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»