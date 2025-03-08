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  • «Ливерпуль» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 16:50
Ливерпуль
08.03.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
51' Д. Нуньес 54' М. Салах (П) 88' М. Салах (П)
45+1' У. Смоллбоун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
(К) ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-2-3
32
Рэмсдейл
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
4
Харвуд-Беллис
3
Мэннинг
18
Угочукву
12
Смоллбоун
11
Гренбек
20
Диблинг
18
Фернандеш
7
Сулемана
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
38
Гравенберх
8
Собослаи
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
20
Диблинг
28
Сугавара
28
Сугавара
20
Диблинг
5
Беднарек
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
5
Беднарек
3
Мэннинг
18
Арибо
18
Арибо
3
Мэннинг
12
Смоллбоун
10
Лаллана
10
Лаллана
12
Смоллбоун
11
Гренбек
9
Арчер
9
Арчер
11
Гренбек
18
Угочукву
30
Онуачу
30
Онуачу
18
Угочукву
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
29
Алекс МакКарти
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
2
1
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
653
266
Сейвы
3
4
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
23
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
4.11
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Саутгемптона», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Ливерпуль
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