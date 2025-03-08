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  • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 14:20
Ноттингем Форест
08.03.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
83' К. Хадсон-Одои
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
33
Нико О'Райли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-2-3-2
31
Эдерсон
45
Хусанов
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
7
Хадсон-Одои
5
Морато
5
Морато
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
6
Сангаре
6
Сангаре
19
Эланга
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
27
Нуньес
82
Льюис
82
Льюис
27
Нуньес
6
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Гонсалес
47
Фоден
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
47
Фоден
22
Савиньо
22
Мармуш
22
Мармуш
22
Савиньо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Данило
ОП
20
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Данило
ОП
20
Жота Силва
ЛВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
263
604
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Сити», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест»«Манчестер Сити»

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ноттингем Форест
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