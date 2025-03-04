04.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 7
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
3-3-3-1
44
Бенитес
3
Маласья
21
Боскальи
6
Фламинго
22
Схаутен
34
Сайбари
70
Ланг
5
Перишич
20
Тил
37
Ледесма
26
де Йонг
3-2-3-2
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
18
Нванери
23
Мерино
8
Эдегор
19
Троссард
21
Боскальи
4
Обиспо
4
Обиспо
21
Боскальи
6
Фламинго
39
Нагало
39
Нагало
6
Фламинго
37
Ледесма
2
Карсдорп
2
Карсдорп
37
Ледесма
34
Сайбари
25
Верман
25
Верман
34
Сайбари
26
де Йонг
11
Бакайоко
11
Бакайоко
26
де Йонг
23
Мерино
63
Тирни
63
Тирни
23
Мерино
18
Парти
47
Зинченко
47
Зинченко
18
Парти
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
18
Нванери
19
Стерлинг
19
Стерлинг
18
Нванери
Остались в запасе
ПСВ
Арсенал
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча ПСВ - Арсенал
1
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
4
Количество передач
445
400
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.97
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Арсенала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»