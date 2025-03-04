Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

4 марта 2025, 19:35
Брюгге
04.03.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Астон Вилла
12' М. Де Куйпер
3' Л. Бэйли 82' Б. Мехеле (АГ) 88' М. Асенсио (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
3-2-2-3
22
Миньоле
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
7
Тальби
9
Хутгла
4-2-2-2
1
Мартинес
15
Конса
5
Дисаси
2
Мингс
12
Динь
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
9
Рэшфорд
11
Уоткинс
17
Бэйли
7
Тальби
41
Сике
41
Сике
7
Тальби
25
Онидика
10
Ветлесен
10
Ветлесен
25
Онидика
64
Саббе
21
Скурась
21
Скурась
64
Саббе
9
Хутгла
94
Нильсен
94
Нильсен
9
Хутгла
5
Дисаси
2
Кэш
2
Кэш
5
Дисаси
17
Бэйли
8
Камара
8
Камара
17
Бэйли
11
Уоткинс
26
Богарде
26
Богарде
11
Уоткинс
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
9
Рэшфорд
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Брюгге
Астон Вилла
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брюгге - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
518
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Астон Виллы», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге»«Астон Вилла»

«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Астон Вилла Брюгге
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
24
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+