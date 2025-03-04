04.03.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
3-2-2-3
22
Миньоле
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
25
Онидика
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
7
Тальби
9
Хутгла
4-2-2-2
1
Мартинес
15
Конса
5
Дисаси
2
Мингс
12
Динь
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
9
Рэшфорд
11
Уоткинс
17
Бэйли
7
Тальби
41
Сике
41
Сике
7
Тальби
25
Онидика
10
Ветлесен
10
Ветлесен
25
Онидика
64
Саббе
21
Скурась
21
Скурась
64
Саббе
9
Хутгла
94
Нильсен
94
Нильсен
9
Хутгла
5
Дисаси
2
Кэш
2
Кэш
5
Дисаси
17
Бэйли
8
Камара
8
Камара
17
Бэйли
11
Уоткинс
26
Богарде
26
Богарде
11
Уоткинс
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
9
Рэшфорд
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Брюгге
Астон Вилла
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Шандре Кэмпбелл
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брюгге - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
518
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Астон Виллы», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»