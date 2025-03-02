Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 21:35
Милан
02.03.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
84' С. Чуквуэзе
28' М. Дзакканьи 90+8' Педро (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
31
Павлович
46
Габбиа
20
Хименес
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
29
Хименес
4-1-2-1-2
49
Проведель
77
Марушич
2
Жиго
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
17
Чауна
22
Диа
24
Фофана
12
Тиав
12
Тиав
24
Фофана
20
Хименес
2
Уокер
2
Уокер
20
Хименес
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
80
Муса
79
Феликс
79
Феликс
80
Муса
46
Габбиа
9
Йович
9
Йович
46
Габбиа
2
Жиго
4
Патрик
4
Патрик
2
Жиго
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
17
Чауна
15
Весино
15
Весино
17
Чауна
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Милан
Лацио
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Милан - Лацио
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
6
Офсайды
0
1
Количество передач
535
346
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лацио», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Лацио»

«Милан» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Милан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
23
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+