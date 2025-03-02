02.03.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
31
Павлович
46
Габбиа
20
Хименес
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
29
Хименес
4-1-2-1-2
49
Проведель
77
Марушич
2
Жиго
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
17
Чауна
22
Диа
24
Фофана
12
Тиав
12
Тиав
24
Фофана
20
Хименес
2
Уокер
2
Уокер
20
Хименес
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
80
Муса
79
Феликс
79
Феликс
80
Муса
46
Габбиа
9
Йович
9
Йович
46
Габбиа
2
Жиго
4
Патрик
4
Патрик
2
Жиго
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
17
Чауна
15
Весино
15
Весино
17
Чауна
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Милан
Лацио
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Милан - Лацио
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
6
Офсайды
0
1
Количество передач
535
346
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лацио», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»