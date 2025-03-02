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  • «Балтика» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Балтика» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 17:50
Балтика
02.03.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-3-3-1
51
Митров
53
Котин
42
Джон
89
Загре
2
Косогоров
38
Алейников
27
Черный
78
Куль
20
Шипунов
8
Сухомлинов
29
Альфред
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
19
Пряхин
73
Петров
73
Петров
19
Пряхин
99
Лисакович
18
Титков
18
Титков
99
Лисакович
17
Саусь
17
Ковалев
17
Ковалев
17
Саусь
10
Петров
14
Аппаев
14
Аппаев
10
Петров
20
Шипунов
50
Голубев
50
Голубев
20
Шипунов
78
Куль
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
78
Куль
42
Джон
97
Малахов
97
Малахов
42
Джон
29
Альфред
9
Федоров
9
Федоров
29
Альфред
Остались в запасе
Балтика
Шинник
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Руслан Оздоев
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Руслан Оздоев
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Шинника», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Шинник»

«Балтика» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Балтика
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