Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Шинника», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Шинник»