Составы команд
Балтика
Балтика
3-1-2-2-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-3-3-1
51
Митров
53
Котин
42
Джон
89
Загре
2
Косогоров
38
Алейников
27
Черный
78
Куль
20
Шипунов
8
Сухомлинов
29
Альфред
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
19
Пряхин
73
Петров
73
Петров
19
Пряхин
99
Лисакович
18
Титков
18
Титков
99
Лисакович
17
Саусь
17
Ковалев
17
Ковалев
17
Саусь
10
Петров
14
Аппаев
14
Аппаев
10
Петров
20
Шипунов
50
Голубев
50
Голубев
20
Шипунов
78
Куль
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
78
Куль
42
Джон
97
Малахов
97
Малахов
42
Джон
29
Альфред
9
Федоров
9
Федоров
29
Альфред
Остались в запасе
Балтика
Шинник
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Руслан Оздоев
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Руслан Оздоев
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Шинника», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 19:00 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»