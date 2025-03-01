01.03.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
13
Адриан
13
Родригес
3
Льоренте
5
Бартра
20
Сабали
5
Кардозо
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
3-1-1-3-2
1
Куртуа
5
Алаба
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
11
Родриго
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
17
Васкес
5
Альтимира
4
Натан
4
Натан
5
Альтимира
9
Эрнандес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
9
Эрнандес
20
Сабали
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Сабали
17
Родригес
6
Авила
6
Авила
17
Родригес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
5
Алаба
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Алаба
21
Диас
15
Гюлер
15
Гюлер
21
Диас
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бетис
Реал
31
Ману Гонсалес
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бетис - Реал
3
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
12
Количество передач
383
547
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»