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  • «Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 19:20
Бетис
01.03.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Реал
34' Д. Кардозо 54' Иско (П)
10' Б. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
13
Адриан
13
Родригес
3
Льоренте
5
Бартра
20
Сабали
5
Кардозо
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
3-1-1-3-2
1
Куртуа
5
Алаба
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
11
Родриго
21
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
17
Васкес
5
Альтимира
4
Натан
4
Натан
5
Альтимира
9
Эрнандес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
9
Эрнандес
20
Сабали
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Сабали
17
Родригес
6
Авила
6
Авила
17
Родригес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
5
Алаба
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Алаба
21
Диас
15
Гюлер
15
Гюлер
21
Диас
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бетис
Реал
31
Ману Гонсалес
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бетис - Реал
3
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
12
Количество передач
383
547
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Реала», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Реал»

«Бетис» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Бетис
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