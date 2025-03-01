Составы команд
Аталанта
Аталанта
4-1-2-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
4
Пош
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
3-4-2-1
13
Раду
21
Идзес
3
Шингтьен
5
Канде
41
Кавилья
71
Перес
77
Эллертссон
6
Бусио
11
Ористанио
24
Дзербин
24
Марич
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
7
Куадрадо
16
Белланова
16
Белланова
7
Куадрадо
4
Пош
8
Пашалич
8
Пашалич
4
Пош
32
Ретеги
10
Самарджич
10
Самарджич
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
70
Мальдини
70
Мальдини
17
Де Кетеларе
3
Шингтьен
27
Маркандалли
27
Маркандалли
3
Шингтьен
41
Кавилья
44
Конде
44
Конде
41
Кавилья
24
Марич
32
Дункан
32
Дункан
24
Марич
6
Бусио
77
Думбия
77
Думбия
6
Бусио
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
Остались в запасе
Аталанта
Венеция
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
14
Офсайды
3
3
Количество передач
501
354
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Венеции», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»