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  • «Аталанта» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Аталанта» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 15:50
Аталанта
01.03.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Венеция
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Венеция
13
Ионуц Раду
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
21
Джей Идзес
(К) ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-1-2-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
4
Пош
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
3-4-2-1
13
Раду
21
Идзес
3
Шингтьен
5
Канде
41
Кавилья
71
Перес
77
Эллертссон
6
Бусио
11
Ористанио
24
Дзербин
24
Марич
77
Дзаппакоста
13
Руджери
13
Руджери
77
Дзаппакоста
7
Куадрадо
16
Белланова
16
Белланова
7
Куадрадо
4
Пош
8
Пашалич
8
Пашалич
4
Пош
32
Ретеги
10
Самарджич
10
Самарджич
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
70
Мальдини
70
Мальдини
17
Де Кетеларе
3
Шингтьен
27
Маркандалли
27
Маркандалли
3
Шингтьен
41
Кавилья
44
Конде
44
Конде
41
Кавилья
24
Марич
32
Дункан
32
Дункан
24
Марич
6
Бусио
77
Думбия
77
Думбия
6
Бусио
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
Остались в запасе
Аталанта
Венеция
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
14
Офсайды
3
3
Количество передач
501
354
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Венеции», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Венеция»

«Аталанта» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Аталанта
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