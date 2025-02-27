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  • «Вест Хэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля января 2025

«Вест Хэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля января 2025

27 февраля 2025, 21:50
Вест Хэм
27.02.2025, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
21' Т. Соучек 43' Я. Вестергор (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Крессуэлл
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
30
Скарлс
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Кудус
20
Боуэн
4-1-1-3-1
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Сумаре
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Буонанотте
9
Варди
30
Скарлс
33
Эмерсон
33
Эмерсон
30
Скарлс
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
28
Соучек
18
Ирвинг
18
Ирвинг
28
Соучек
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
20
Кудус
11
Фергюсон
11
Фергюсон
20
Кудус
34
Кристиансен
33
Томас
33
Томас
34
Кристиансен
34
Сумаре
6
Уинкс
6
Уинкс
34
Сумаре
14
Рид
45
Мавидиди
45
Мавидиди
14
Рид
23
Вестергор
27
Дака
27
Дака
23
Вестергор
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
6
Офсайды
1
0
Количество передач
638
459
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Лестера», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм»«Лестер»

«Вест Хэм» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Вест Хэм
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