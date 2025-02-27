27.02.2025, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Крессуэлл
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
30
Скарлс
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Кудус
20
Боуэн
4-1-1-3-1
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Сумаре
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
14
Рид
10
Буонанотте
9
Варди
30
Скарлс
33
Эмерсон
33
Эмерсон
30
Скарлс
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
28
Соучек
18
Ирвинг
18
Ирвинг
28
Соучек
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
20
Кудус
11
Фергюсон
11
Фергюсон
20
Кудус
34
Кристиансен
33
Томас
33
Томас
34
Кристиансен
34
Сумаре
6
Уинкс
6
Уинкс
34
Сумаре
14
Рид
45
Мавидиди
45
Мавидиди
14
Рид
23
Вестергор
27
Дака
27
Дака
23
Вестергор
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
6
Офсайды
1
0
Количество передач
638
459
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Лестера», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»