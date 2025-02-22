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  • «Осер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Осер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 21:55
Осер
22.02.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
34' Г. Перрен 77' Жубал (П) 90+1' Жубал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
4
Ошо
5
Жубал
92
Акпа
42
Овусу
25
Хувер
5
Дануа
25
Траоре
9
Бэйр
28
Перрен
3-4-2-1
28
Рульи
13
Корнелиус
62
Мурильо
26
Мерлен
10
Беннасер
23
Хейбьерг
12
Рабьо
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
9
Гуири
14
Менса
22
Оппегард
22
Оппегард
14
Менса
25
Хувер
26
Джоли
26
Джоли
25
Хувер
25
Траоре
4
Массенго
4
Массенго
25
Траоре
5
Дануа
45
Онаиву
45
Онаиву
5
Дануа
9
Бэйр
9
Синайоко
9
Синайоко
9
Бэйр
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
19
Кондогбиа
25
Гарсия
25
Гарсия
19
Кондогбиа
11
Энрике
14
Лирола
14
Лирола
11
Энрике
11
Гринвуд
11
Роу
11
Роу
11
Гринвуд
10
Беннасер
11
Мопе
11
Мопе
10
Беннасер
Остались в запасе
Осер
Марсель
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Билял Надир
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Билял Надир
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Осер - Марсель
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
196
799
Сейвы
2
3
Точность передач %
65
90
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Марселя», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Марсель»

«Осер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Осер
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