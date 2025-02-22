Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 18:50
Торино
22.02.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Милан
5' М. Тиав (АГ) 76' Г. Гинейтис
74' Т. Рейндерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Senan Mullen
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
97
Senan Mullen
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
23
Коко
3
Марипан
3
Бираги
19
Лазаро
21
Риччи
22
Казадеи
11
Эльмас
10
Влашич
19
Санабрия
4-1-3-2
16
Меньян
20
Хименес
31
Павлович
12
Тиав
19
Эрнандес
14
Рейндерс
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
29
Хименес
79
Феликс
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Бираги
2
Дембеле
2
Дембеле
3
Бираги
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
11
Эльмас
14
Карамо
14
Карамо
11
Эльмас
27
Леау
24
Фофана
24
Фофана
27
Леау
79
Феликс
23
Соттиль
23
Соттиль
79
Феликс
20
Хименес
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
20
Хименес
80
Муса
18
Абрахам
18
Абрахам
80
Муса
Остались в запасе
Торино
Милан
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Senan Mullen
ЦЗ
97
Senan Mullen
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Senan Mullen
ЦЗ
97
Senan Mullen
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Торино - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
9
26
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
11
Нарушения
14
5
Офсайды
2
2
Количество передач
278
506
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
0.36
2.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Милана», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино»«Милан»

«Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Торино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+