22.02.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
23
Коко
3
Марипан
3
Бираги
19
Лазаро
21
Риччи
22
Казадеи
11
Эльмас
10
Влашич
19
Санабрия
4-1-3-2
16
Меньян
20
Хименес
31
Павлович
12
Тиав
19
Эрнандес
14
Рейндерс
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
29
Хименес
79
Феликс
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Бираги
2
Дембеле
2
Дембеле
3
Бираги
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
11
Эльмас
14
Карамо
14
Карамо
11
Эльмас
27
Леау
24
Фофана
24
Фофана
27
Леау
79
Феликс
23
Соттиль
23
Соттиль
79
Феликс
20
Хименес
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
20
Хименес
80
Муса
18
Абрахам
18
Абрахам
80
Муса
Остались в запасе
Торино
Милан
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Senan Mullen
ЦЗ
97
Senan Mullen
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Senan Mullen
ЦЗ
97
Senan Mullen
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Торино - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
9
26
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
11
Нарушения
14
5
Офсайды
2
2
Количество передач
278
506
Сейвы
7
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
0.36
2.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Милана», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»