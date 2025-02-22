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  • «Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

«Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

22 февраля 2025, 19:20
Астон Вилла
22.02.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Челси
57' М. Асенсио 89' М. Асенсио
9' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
4-2-3-1
1
Мартинес
22
Матсен
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
41
Рэмзи
10
Асенсио
11
Уоткинс
3-4-2-1
1
Йоргенсен
24
Джеймс
99
Чалоба
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
25
Кайседо
17
Кукурелья
10
Палмер
7
Нету
28
Нкунку
2
Мингс
26
Богарде
26
Богарде
2
Мингс
2
Кэш
21
Гарсия
21
Гарсия
2
Кэш
41
Рэмзи
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
17
Бэйли
11
Уоткинс
17
Роджерс
14
Мален
14
Мален
17
Роджерс
99
Чалоба
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
99
Чалоба
28
Нкунку
19
Санчо
19
Санчо
28
Нкунку
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
97
Роберт Санчес
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Астон Вилла - Челси
1
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
482
441
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.44
2.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Челси», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Челси»

«Астон Вилла» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Астон Вилла
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