19.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-3-2-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
24
Гвардиол
45
Хусанов
3
Диаш
6
Гонсалес
20
Гюндоган
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
22
Мармуш
8
Вальверде
5
Алаба
5
Алаба
8
Вальверде
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
6
Стоунз
15
Аке
15
Аке
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
494
528
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Манчестер Сити», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»