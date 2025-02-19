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  • «Реал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

«Реал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

19 февраля 2025, 21:50
Реал
19.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
4' К. Мбаппе 34' К. Мбаппе 61' К. Мбаппе
90+2' Н. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
24
Гвардиол
45
Хусанов
3
Диаш
6
Гонсалес
20
Гюндоган
22
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
22
Мармуш
8
Вальверде
5
Алаба
5
Алаба
8
Вальверде
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
6
Стоунз
15
Аке
15
Аке
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
494
528
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Манчестер Сити», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити»

«Реал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал
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