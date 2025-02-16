16.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
2-3-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
37
Савона
12
Вейга
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
22
МакКенни
31
Гонсалес
7
Консейсау
22
Веа
9
Муани
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тареми
10
Мартинес
37
Савона
20
Камбьясо
20
Камбьясо
37
Савона
19
Тюрам
5
Локателли
5
Локателли
19
Тюрам
7
Консейсау
10
Йылдыз
10
Йылдыз
7
Консейсау
9
Тареми
30
Аугусто
30
Аугусто
9
Тареми
32
Димарко
59
Залевски
59
Залевски
32
Димарко
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
95
Бастони
9
Тюрам
9
Тюрам
95
Бастони
22
Мхитарян
32
Корреа
32
Корреа
22
Мхитарян
Остались в запасе
Ювентус
Интер
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
10
Офсайды
1
3
Количество передач
335
471
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Интера», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»