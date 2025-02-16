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  • «Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 21:35
Ювентус
16.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Интер
74' Ф. Консейсау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
(К) ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
2-3-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
37
Савона
12
Вейга
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
22
МакКенни
31
Гонсалес
7
Консейсау
22
Веа
9
Муани
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тареми
10
Мартинес
37
Савона
20
Камбьясо
20
Камбьясо
37
Савона
19
Тюрам
5
Локателли
5
Локателли
19
Тюрам
7
Консейсау
10
Йылдыз
10
Йылдыз
7
Консейсау
9
Тареми
30
Аугусто
30
Аугусто
9
Тареми
32
Димарко
59
Залевски
59
Залевски
32
Димарко
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
95
Бастони
9
Тюрам
9
Тюрам
95
Бастони
22
Мхитарян
32
Корреа
32
Корреа
22
Мхитарян
Остались в запасе
Ювентус
Интер
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
10
Офсайды
1
3
Количество передач
335
471
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Интера», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер»

«Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Ювентус
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