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  • «Милан» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Милан» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 21:35
Милан
15.02.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Верона
75' С. Хименес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
(К) ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
46
Габбиа
2
Уокер
14
Рейндерс
24
Фофана
23
Соттиль
80
Муса
29
Хименес
79
Феликс
4-2-2-2
96
Монтипо
42
Коппола
27
Давидович
2
Валентини
6
Брадарич
19
Ниасс
20
Кастанос
38
Чачуа
11
Дуда
9
Сарр
10
Суслов
79
Феликс
42
Терраччано
42
Терраччано
79
Феликс
2
Уокер
20
Хименес
20
Хименес
2
Уокер
23
Соттиль
27
Леау
27
Леау
23
Соттиль
24
Фофана
11
Пулишич
11
Пулишич
24
Фофана
29
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хименес
6
Брадарич
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
Брадарич
20
Кастанос
88
Лазович
88
Лазович
20
Кастанос
19
Ниасс
24
Бернед
24
Бернед
19
Ниасс
10
Суслов
70
Сиссе
70
Сиссе
10
Суслов
Остались в запасе
Милан
Верона
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Милан - Верона
3
4
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
7
Нарушения
11
18
Офсайды
3
2
Количество передач
532
183
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Вероны», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Верона»

«Милан» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Милан
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