15.02.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
46
Габбиа
2
Уокер
14
Рейндерс
24
Фофана
23
Соттиль
80
Муса
29
Хименес
79
Феликс
4-2-2-2
96
Монтипо
42
Коппола
27
Давидович
2
Валентини
6
Брадарич
19
Ниасс
20
Кастанос
38
Чачуа
11
Дуда
9
Сарр
10
Суслов
79
Феликс
42
Терраччано
42
Терраччано
79
Феликс
2
Уокер
20
Хименес
20
Хименес
2
Уокер
23
Соттиль
27
Леау
27
Леау
23
Соттиль
24
Фофана
11
Пулишич
11
Пулишич
24
Фофана
29
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хименес
6
Брадарич
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
Брадарич
20
Кастанос
88
Лазович
88
Лазович
20
Кастанос
19
Ниасс
24
Бернед
24
Бернед
19
Ниасс
10
Суслов
70
Сиссе
70
Сиссе
10
Суслов
Остались в запасе
Милан
Верона
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Милан - Верона
3
4
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
7
Нарушения
11
18
Офсайды
3
2
Количество передач
532
183
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Вероны», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»