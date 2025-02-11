Спортинг
11.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 0
Идет первый тайм 15‘
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П1
2.45
Х
3.1
П2
3.1
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Боруссия Д
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
24
Руй Силва
ВР
2
Матеус Рейс
(К) ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
52
João Simões
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
57
Джовани Кенда
ПВ
19
Конрад Хардер
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Спортинг
1
Франко Исраэль
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
50
Alexandre Brito
ЦП
90
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
30
G. Teixeira
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-2-1-2-2
24
Силва
6
Дебаст
3
Сент-Джуст
26
Дьоманде
2
Рейс
22
Фреснеда
52
20
Араухо
57
Кенда
17
Тринкау
19
Хардер
3-1-2-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
24
Свенссон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
43
Байноу-Гиттенс
10
Брандт
27
Адейеми
9
Гирасси
Остались в запасе
Спортинг
Боруссия Д
1
Франко Исраэль
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
50
Alexandre Brito
ЦП
90
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
30
G. Teixeira
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Франко Исраэль
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
50
Alexandre Brito
ЦП
90
Афонсу Морейра
ЛВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
30
G. Teixeira
ЦФ
67
Lucas Anjos
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Спортинг - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
2
1
Владение мячом %
55
45
Угловые удары
1
1
Нарушения
1
1
Офсайды
1
0
Количество передач
89
71
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.16
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Боруссия» Д, матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».