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Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Боруссия» Д, матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Боруссия» Д