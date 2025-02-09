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  • «Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 21:50
Севилья
09.02.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
8' Р. Варгас
7' Р. Левандовски 46' Ф. Лопес 55' Рафинья 89' Э. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
3-4-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
4
Салас
5
Баде
24
Санчес
8
Гудель
8
Ньигес
97
Соу
11
Варгас
11
Лукебакио
16
Ромеро
4-3-2-1
13
Щесны
23
Кунде
33
Араухо
26
Мартинес
3
Бальде
16
Гави
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
17
Педроса
23
Маркао
23
Маркао
17
Педроса
8
Гудель
6
Агум
6
Агум
8
Гудель
8
Ньигес
14
Буэно
14
Буэно
8
Ньигес
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
97
Соу
10
Сусо
10
Сусо
97
Соу
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
21
де Йонг
24
Гарсия
24
Гарсия
21
де Йонг
33
Араухо
5
Кубарси
5
Кубарси
33
Араухо
16
Гави
7
Лопес
7
Лопес
16
Гави
9
Левандовски
20
Ольмо
20
Ольмо
9
Левандовски
Остались в запасе
Севилья
Барселона
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Севилья - Барселона
5
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
6
Офсайды
3
1
Количество передач
341
507
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Барселоны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Барселона»

«Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Севилья
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