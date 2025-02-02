02.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-3-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Ренш
4
Кристанте
61
Писилли
17
Коне
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
14
Шомуродов
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
22
Ррахмани
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
2
Ренш
8
Бальданци
8
Бальданци
2
Ренш
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
21
Дибала
21
Дибала
14
Шомуродов
4
Кристанте
9
Довбик
9
Довбик
4
Кристанте
7
Нерес
70
Маццокки
70
Маццокки
7
Нерес
21
Политано
18
Распадори
18
Распадори
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Рома
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Наполи
2
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
485
468
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Наполи», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»