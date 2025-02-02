Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Наполи», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Наполи»