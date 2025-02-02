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  • «Рома» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Рома» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 21:35
Рома
02.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
90+2' Анхелиньо
29' Л. Спинаццола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Наполи
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-3-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Ренш
4
Кристанте
61
Писилли
17
Коне
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
14
Шомуродов
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
22
Ррахмани
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
2
Ренш
8
Бальданци
8
Бальданци
2
Ренш
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
21
Дибала
21
Дибала
14
Шомуродов
4
Кристанте
9
Довбик
9
Довбик
4
Кристанте
7
Нерес
70
Маццокки
70
Маццокки
7
Нерес
21
Политано
18
Распадори
18
Распадори
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Рома
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Claudio Turi
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Наполи
2
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
485
468
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.52
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Наполи», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Наполи»

«Рома» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Рома
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