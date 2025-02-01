01.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
3-1-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
4
Хейсен
6
Забарный
12
Адамс
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
7
Брукс
42
Семеньо
11
Уаттара
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
7
Брукс
16
Тавернье
16
Тавернье
7
Брукс
10
Кристи
29
Джеббисон
29
Джеббисон
10
Кристи
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Салах
3
Эндо
3
Эндо
10
Салах
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
3
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
9
Офсайды
4
1
Количество передач
402
420
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1
2.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bеttery».
Источник: «Бомбардир»