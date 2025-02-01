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  • «Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля января 2025

«Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля января 2025

1 февраля 2025, 16:50
Борнмут
01.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
30' М. Салах (П) 75' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Льюис Кук
(К) ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
4
Хейсен
6
Забарный
12
Адамс
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
7
Брукс
42
Семеньо
11
Уаттара
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
7
Брукс
16
Тавернье
16
Тавернье
7
Брукс
10
Кристи
29
Джеббисон
29
Джеббисон
10
Кристи
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Салах
3
Эндо
3
Эндо
10
Салах
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Zain Silcott-Duberry
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
3
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
9
Офсайды
4
1
Количество передач
402
420
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1
2.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Ливерпуль»

«Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Борнмут
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