30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
21
Хато
37
Шутало
6
Гаеи
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-1-3-1-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
10
Кутлу
11
Акгюн
53
Йилмаз
45
Осимхен
10
Мертенс
14
Хендерсон
24
Ругани
24
Ругани
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
24
Мокио
24
Мокио
21
Фитц-Джим
11
Траоре
23
Бергейс
23
Бергейс
11
Траоре
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
6
Санчес
25
Нельссон
25
Нельссон
6
Санчес
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
10
Кутлу
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Кутлу
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
Остались в запасе
Аякс
Галатасарай
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аякс - Галатасарай
1
3
Всего ударов по воротам
12
28
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
8
Офсайды
2
3
Количество передач
375
565
Сейвы
8
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
19
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Галатасарая», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»