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  • «Аякс» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Аякс» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Аякс
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
23' Б. Траоре 58' К. Фитц-Джим
90+4' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
(К) ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Галатасарай
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
73
Берат Луш
ЛВ
8
Эфе Акман
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
21
Хато
37
Шутало
6
Гаеи
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-1-3-1-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
10
Кутлу
11
Акгюн
53
Йилмаз
45
Осимхен
10
Мертенс
14
Хендерсон
24
Ругани
24
Ругани
14
Хендерсон
21
Фитц-Джим
24
Мокио
24
Мокио
21
Фитц-Джим
11
Траоре
23
Бергейс
23
Бергейс
11
Траоре
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
6
Санчес
25
Нельссон
25
Нельссон
6
Санчес
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
10
Кутлу
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Кутлу
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
Остались в запасе
Аякс
Галатасарай
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аякс - Галатасарай
1
3
Всего ударов по воротам
12
28
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
8
Офсайды
2
3
Количество передач
375
565
Сейвы
8
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
19
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Галатасарая», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Галатасарай»

«Аякс» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Галатасарай Аякс
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