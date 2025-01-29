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  • «Астон Вилла» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Астон Вилла» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Астон Вилла
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 2
Завершен
Селтик
3' М. Роджерс 5' М. Роджерс 60' О. Уоткинс 90+1' М. Роджерс
36' А. Айда 38' А. Айда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К) ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
47
Дейн Маррей
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
55
Daniel Cummings
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
26
Богарде
17
Роджерс
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
5
Скейлз
6
Трасти
32
Тэйлор
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
13
Ян
19
Кюн
33
Айда
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
2
Кэш
7
МакГинн
7
МакГинн
2
Кэш
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
13
Ян
77
Пальма
77
Пальма
13
Ян
5
Хатате
14
МакКован
14
МакКован
5
Хатате
33
Айда
55
55
33
Айда
Остались в запасе
Астон Вилла
Селтик
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Селтик
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
4
15
Офсайды
3
2
Количество передач
507
358
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.61
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Селтика», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Селтик»

«Астон Вилла» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Селтик Астон Вилла
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