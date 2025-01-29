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  • «Интер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Интер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Интер
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Монако
4' Л. Мартинес (П) 16' Л. Мартинес 67' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
8
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-1-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
22
Салису
13
Мависса Элеби
6
Керер
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
36
Эмболо
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
21
Де Пьери
21
Де Пьери
10
Мартинес
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
11
Аклиуш
12
Энрике
12
Энрике
11
Аклиуш
6
Керер
4
Тезе
4
Тезе
6
Керер
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
10
Головин
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
10
Головин
18
Минамино
22
Миша
22
Миша
18
Минамино
Остались в запасе
Интер
Монако
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Интер - Монако
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
13
5
Офсайды
2
1
Количество передач
708
402
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.44
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Монако», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Монако»

«Интер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Интер
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