29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
8
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-1-3-1
99
Майецки
2
Вандерсон
22
Салису
13
Мависса Элеби
6
Керер
6
Закария
8
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
36
Эмболо
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
21
Де Пьери
21
Де Пьери
10
Мартинес
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
11
Аклиуш
12
Энрике
12
Энрике
11
Аклиуш
6
Керер
4
Тезе
4
Тезе
6
Керер
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
10
Головин
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
10
Головин
18
Минамино
22
Миша
22
Миша
18
Минамино
Остались в запасе
Интер
Монако
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Интер - Монако
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
13
5
Офсайды
2
1
Количество передач
708
402
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.44
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Монако», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»