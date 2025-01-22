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  • «Спарта» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«Спарта» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 21:50
Спарта
22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
0 : 1
Завершен
Интер
12' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
21
Tomáš Wiesner
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
77
Daniel Rus
ЦФ
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-4-2-1
1
41
Витик
27
Панак
4
Серенсен
20
Лячи
6
Кайринен
11
Ринеш
21
7
Бирманчевич
18
Садилек
33
Олатунжи
4-1-3-2
1
Зоммер
28
Павар
95
Бастони
6
де Врей
32
Димарко
8
Асллани
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
21
2
Сухомель
2
Сухомель
21
11
Ринеш
30
Зелены
30
Зелены
11
Ринеш
33
Олатунжи
7
Красники
7
Красники
33
Олатунжи
7
Бирманчевич
10
Гараслин
10
Гараслин
7
Бирманчевич
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
8
Асллани
7
Зелински
7
Зелински
8
Асллани
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Спарта
Интер
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
77
Daniel Rus
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Спарта - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
7
Офсайды
0
2
Количество передач
311
735
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Интера», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Интер»

«Спарта» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Спарта
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