22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Спарта
Спарта
3-4-2-1
1
41
Витик
27
Панак
4
Серенсен
20
Лячи
6
Кайринен
11
Ринеш
21
7
Бирманчевич
18
Садилек
33
Олатунжи
4-1-3-2
1
Зоммер
28
Павар
95
Бастони
6
де Врей
32
Димарко
8
Асллани
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
21
2
Сухомель
2
Сухомель
21
11
Ринеш
30
Зелены
30
Зелены
11
Ринеш
33
Олатунжи
7
Красники
7
Красники
33
Олатунжи
7
Бирманчевич
10
Гараслин
10
Гараслин
7
Бирманчевич
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
8
Асллани
7
Зелински
7
Зелински
8
Асллани
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Спарта
Интер
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
77
Daniel Rus
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
48
Габриэле Ре Чеккони
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Спарта - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
7
Офсайды
0
2
Количество передач
311
735
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Интера», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»