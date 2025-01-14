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  • «Аталанта» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Аталанта» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 21:35
Аталанта
14.01.2025, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
78' М. Ретеги
54' П. Калюлю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
11
Лукман
4-3-1-1-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
42
Скальвини
4
Хин
4
Хин
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
11
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Лукман
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
5
Локателли
44
Фаджоли
44
Фаджоли
5
Локателли
31
Гонсалес
11
Мбангула
11
Мбангула
31
Гонсалес
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Аталанта - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
7
Офсайды
2
2
Количество передач
642
424
Сейвы
7
4
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ювентуса», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус»

«Аталанта» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Аталанта
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