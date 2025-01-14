14.01.2025, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
11
Лукман
4-3-1-1-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
42
Скальвини
4
Хин
4
Хин
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
11
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Лукман
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
5
Локателли
44
Фаджоли
44
Фаджоли
5
Локателли
31
Гонсалес
11
Мбангула
11
Мбангула
31
Гонсалес
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Аталанта - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
7
Офсайды
2
2
Количество передач
642
424
Сейвы
7
4
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ювентуса», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»