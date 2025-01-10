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  • «Осер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

«Осер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

10 января 2025, 21:55
Осер
10.01.2025, пятница, 23:05
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
92
Клеман Акпа
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Осер
30
Том Негрель
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Де Персен
14
Менса
20
Дьоманде
5
Жубал
92
Акпа
42
Овусу
26
Джоли
10
Диуссе
25
Траоре
9
Синайоко
28
Перрен
4-3-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
31
Исмаили
21
Андре
20
Гомеш
10
Харальдссон
32
Буадди
5
Кабелла
15
Дэвид
10
Диуссе
4
Массенго
4
Массенго
10
Диуссе
28
Перрен
9
Бэйр
9
Бэйр
28
Перрен
25
Траоре
97
Айе
97
Айе
25
Траоре
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
32
Буадди
7
Гомес
7
Гомес
32
Буадди
20
Гомеш
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Гомеш
5
Кабелла
18
Байо
18
Байо
5
Кабелла
Остались в запасе
Осер
Лилль
30
Том Негрель
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Осер - Лилль
1
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
10
Нарушения
7
8
Офсайды
0
1
Количество передач
249
601
Сейвы
5
3
Точность передач %
65
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Лилля», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Лилль»

«Осер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Осер
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