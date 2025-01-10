Составы команд
Осер
Осер
3-3-1-1-2
40
Де Персен
14
Менса
20
Дьоманде
5
Жубал
92
Акпа
42
Овусу
26
Джоли
10
Диуссе
25
Траоре
9
Синайоко
28
Перрен
4-3-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
31
Исмаили
21
Андре
20
Гомеш
10
Харальдссон
32
Буадди
5
Кабелла
15
Дэвид
10
Диуссе
4
Массенго
4
Массенго
10
Диуссе
28
Перрен
9
Бэйр
9
Бэйр
28
Перрен
25
Траоре
97
Айе
97
Айе
25
Траоре
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
32
Буадди
7
Гомес
7
Гомес
32
Буадди
20
Гомеш
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Гомеш
5
Кабелла
18
Байо
18
Байо
5
Кабелла
Остались в запасе
Осер
Лилль
30
Том Негрель
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
28
Madiou Keita
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Осер - Лилль
1
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
10
Нарушения
7
8
Офсайды
0
1
Количество передач
249
601
Сейвы
5
3
Точность передач %
65
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Лилля», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»