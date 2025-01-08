08.01.2025, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
31
Кински
23
Порро
3
Дрэгушин
99
Спенс
30
Бентанкур
28
Биссума
7
Сон
15
Бергвалл
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
4-3-3
1
Алиссон
12
Брэдли
4
Куанса
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
18
Гакпо
20
Жота
30
Бентанкур
22
Джонсон
22
Джонсон
30
Бентанкур
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
10
Мак Аллистер
16
Конате
16
Конате
10
Мак Аллистер
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
4
Куанса
3
Эндо
3
Эндо
4
Куанса
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
377
565
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ливерпуля», 1/2 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»