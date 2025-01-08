Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2025

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2025

8 января 2025, 21:50
Тоттенхэм
08.01.2025, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Ливерпуль
86' Л. Бергвалл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-3-2
31
Кински
23
Порро
3
Дрэгушин
99
Спенс
30
Бентанкур
28
Биссума
7
Сон
15
Бергвалл
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
4-3-3
1
Алиссон
12
Брэдли
4
Куанса
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
18
Гакпо
20
Жота
30
Бентанкур
22
Джонсон
22
Джонсон
30
Бентанкур
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
10
Мак Аллистер
16
Конате
16
Конате
10
Мак Аллистер
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
4
Куанса
3
Эндо
3
Эндо
4
Куанса
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
377
565
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ливерпуля», 1/2 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Ливерпуль Тоттенхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+