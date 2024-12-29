29.12.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
3-2-2-1-1
16
Меньян
20
Хименес
46
Габбиа
12
Тиав
19
Эрнандес
42
Терраччано
24
Фофана
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
21
Мората
4-1-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
61
Писилли
56
Салемакерс
9
Довбик
21
Дибала
42
Терраччано
10
Беннасер
10
Беннасер
42
Терраччано
21
Чуквуэзе
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Чуквуэзе
15
Хуммельс
2
Челик
2
Челик
15
Хуммельс
17
Коне
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
17
Коне
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
Остались в запасе
Милан
Рома
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
70
Джорджо Де Марци
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Рома
6
4
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
8
Офсайды
1
6
Количество передач
354
425
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»