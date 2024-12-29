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  • «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

«Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

29 декабря 2024, 21:35
Милан
29.12.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Рома
16' Т. Рейндерс
23' П. Дибала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Кевин Дзероли
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Меньян
20
Хименес
46
Габбиа
12
Тиав
19
Эрнандес
42
Терраччано
24
Фофана
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
21
Мората
4-1-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
15
Хуммельс
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
5
Паредес
17
Коне
61
Писилли
56
Салемакерс
9
Довбик
21
Дибала
42
Терраччано
10
Беннасер
10
Беннасер
42
Терраччано
21
Чуквуэзе
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Чуквуэзе
15
Хуммельс
2
Челик
2
Челик
15
Хуммельс
17
Коне
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
17
Коне
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
Остались в запасе
Милан
Рома
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
70
Джорджо Де Марци
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Рома
6
4
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
8
Офсайды
1
6
Количество передач
354
425
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ромы», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома»

«Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Милан
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