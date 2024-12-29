29.12.2024, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лестер
Лестер
4-1-1-2-2
1
Столярчик
34
Кристиансен
23
Вестергор
15
Коди
24
Джастин
34
Сумаре
6
Уинкс
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
45
Мавидиди
9
Варди
4-1-3-2
1
Ортега
82
Льюис
15
Аке
25
Аканджи
24
Гвардиол
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
15
Коди
5
Околи
5
Околи
15
Коди
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
6
Уинкс
27
Дака
27
Дака
6
Уинкс
45
Мавидиди
37
37
45
Мавидиди
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
6
Офсайды
3
2
Количество передач
567
495
Сейвы
3
3
Точность передач %
93
90
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Манчестер Сити», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»