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  • «Лестер» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

«Лестер» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

29 декабря 2024, 15:50
Лестер
29.12.2024, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
21' Савиньо 74' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
37
Will Alves
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Столярчик
34
Кристиансен
23
Вестергор
15
Коди
24
Джастин
34
Сумаре
6
Уинкс
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
45
Мавидиди
9
Варди
4-1-3-2
1
Ортега
82
Льюис
15
Аке
25
Аканджи
24
Гвардиол
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
15
Коди
5
Околи
5
Околи
15
Коди
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
6
Уинкс
27
Дака
27
Дака
6
Уинкс
45
Мавидиди
37
37
45
Мавидиди
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Thomas Wilson-Brown
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
6
Офсайды
3
2
Количество передач
567
495
Сейвы
3
3
Точность передач %
93
90
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Манчестер Сити», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Манчестер Сити»

«Лестер» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лестер
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