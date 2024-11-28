28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
17
Форстер
33
Дэвис
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
19
Соланке
14
Грей
3-3-1-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
15
Хуммельс
2
Челик
5
Паредес
17
Анхелиньо
17
Коне
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Дибала
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Джонсон
30
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
30
Бентанкур
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
Остались в запасе
Тоттенхэм
Рома
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Тоттенхэм - Рома
2
1
Всего ударов по воротам
24
18
Удары в створ
12
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
9
Офсайды
0
9
Количество передач
454
433
Сейвы
5
9
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
19
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.61
2.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ромы», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»