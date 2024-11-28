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  • «Тоттенхэм» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Тоттенхэм» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Тоттенхэм
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
2 : 2
Завершен
Рома
5' Х. Сон (П) 33' Б. Джонсон
20' Э. Н'Дика 90+1' М. Хуммельс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
3-2-3-2
17
Форстер
33
Дэвис
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
19
Соланке
14
Грей
3-3-1-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
23
Манчини
15
Хуммельс
2
Челик
5
Паредес
17
Анхелиньо
17
Коне
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Дибала
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Джонсон
30
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
30
Бентанкур
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
92
Эль-Шаарави
56
Салемакерс
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
Остались в запасе
Тоттенхэм
Рома
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
74
Maeson King
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Тоттенхэм - Рома
2
1
Всего ударов по воротам
24
18
Удары в створ
12
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
9
Офсайды
0
9
Количество передач
454
433
Сейвы
5
9
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
19
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.61
2.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ромы», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Рома»

«Тоттенхэм» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Тоттенхэм
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