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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Милана», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Милан»