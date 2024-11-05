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  • «Реал» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Реал» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 21:50
Реал
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 3
Завершен
Милан
23' Винисиус (П)
12' М. Тиав 39' А. Мората 73' Т. Рейндерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
17
Васкес
14
Чуамени
5
Беллингем
14
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Мбаппе
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
11
Родриго
5
Беллингем
80
Муса
31
Павлович
31
Павлович
80
Муса
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Реал
Милан
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Реал - Милан
4
2
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
10
9
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
512
398
Сейвы
6
9
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.44
2.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Милана», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Милан»

«Реал» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Милан Реал
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