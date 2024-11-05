05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-3-1-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
17
Васкес
14
Чуамени
5
Беллингем
14
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Мбаппе
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
11
Родриго
5
Беллингем
80
Муса
31
Павлович
31
Павлович
80
Муса
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Реал
Милан
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Реал - Милан
4
2
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
10
9
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
512
398
Сейвы
6
9
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.44
2.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Милана», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»