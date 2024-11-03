03.11.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
3-2-3-1-1
1
Станкович
21
Идзес
30
Свобода
15
Альтаре
7
Дзампано
5
Хапс
89
Чрнигой
8
Андерсен
41
Кавилья
11
Ористанио
20
Похьянпало
95
Бастони
31
Биссек
31
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
3
Дармиан
3
Дармиан
32
Димарко
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
15
Альтаре
33
Шверко
33
Шверко
15
Альтаре
7
Дзампано
77
Эллертссон
77
Эллертссон
7
Дзампано
8
Андерсен
32
Дункан
32
Дункан
8
Андерсен
89
Чрнигой
6
Бусио
6
Бусио
89
Чрнигой
41
Кавилья
10
Йебоа
10
Йебоа
41
Кавилья
Остались в запасе
Интер
Венеция
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Интер - Венеция
2
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
481
362
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Венеции», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»