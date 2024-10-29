Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Урала», 6 тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Урал»