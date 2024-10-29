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  • «Балтика» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

«Балтика» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

29 октября 2024, 18:50
Балтика
29.10.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 6 раунд
0 : 1
Завершен
Урал
48' М. Бевеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
40
Никита Хрисанфов
ОП
97
Илья Ишков
АП
31
Максим Сергеев
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
4-1-1-3-1
1
Любаков
43
Терентьев
25
Андраде
4
Калачев
7
Маляров
59
Аванесян
18
Титков
17
Саусь
17
Зазвонкин
10
Фернандес
23
Стефанович
3-3-2-2
86
Кузнецов
44
Малькевич
46
Мамин
24
Филипенко
34
Маргасов
6
Сунгатулин
14
Мосин
27
Чудин
4
Юсупов
10
Бикфалви
18
Морозов
59
Аванесян
44
Исаенко
44
Исаенко
59
Аванесян
7
Маляров
57
Бегун
57
Бегун
7
Маляров
43
Терентьев
2
Бозов
2
Бозов
43
Терентьев
10
Фернандес
96
Мохаммад
96
Мохаммад
10
Фернандес
23
Стефанович
14
Аппаев
14
Аппаев
23
Стефанович
14
Мосин
22
Бевеев
22
Бевеев
14
Мосин
18
Морозов
97
Ишков
97
Ишков
18
Морозов
34
Маргасов
14
Железнов
14
Железнов
34
Маргасов
10
Бикфалви
11
Ионов
11
Ионов
10
Бикфалви
Остались в запасе
Балтика
Урал
71
Илья Свинов
ВР
87
Артем Исик
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
87
Артем Исик
ОП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Балтика - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Урала», 6 тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Урал»

«Балтика» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Урал Балтика
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