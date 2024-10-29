29.10.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 6 раунд
Россия. Кубок, 6 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-1-3-1
1
Любаков
43
Терентьев
25
Андраде
4
Калачев
7
Маляров
59
Аванесян
18
Титков
17
Саусь
17
Зазвонкин
10
Фернандес
23
Стефанович
3-3-2-2
86
Кузнецов
44
Малькевич
46
Мамин
24
Филипенко
34
Маргасов
6
Сунгатулин
14
Мосин
27
Чудин
4
Юсупов
10
Бикфалви
18
Морозов
59
Аванесян
44
Исаенко
44
Исаенко
59
Аванесян
7
Маляров
57
Бегун
57
Бегун
7
Маляров
43
Терентьев
2
Бозов
2
Бозов
43
Терентьев
10
Фернандес
96
Мохаммад
96
Мохаммад
10
Фернандес
23
Стефанович
14
Аппаев
14
Аппаев
23
Стефанович
14
Мосин
22
Бевеев
22
Бевеев
14
Мосин
18
Морозов
97
Ишков
97
Ишков
18
Морозов
34
Маргасов
14
Железнов
14
Железнов
34
Маргасов
10
Бикфалви
11
Ионов
11
Ионов
10
Бикфалви
Остались в запасе
Балтика
Урал
71
Илья Свинов
ВР
87
Артем Исик
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
87
Артем Исик
ОП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Балтика - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Урала», 6 тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»