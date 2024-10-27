27.10.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 4
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
13
Данило
32
Кабаль
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
7
Консейсау
44
Фаджоли
22
Веа
28
Влахович
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
32
Димарко
3
Дармиан
3
Дармиан
32
Димарко
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
13
Данило
4
Гатти
4
Гатти
13
Данило
44
Фаджоли
37
Савона
37
Савона
44
Фаджоли
22
МакКенни
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
28
Влахович
11
Мбангула
11
Мбангула
28
Влахович
22
Веа
10
Йылдыз
10
Йылдыз
22
Веа
Остались в запасе
Интер
Ювентус
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Ювентус
2
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
5
Нарушения
11
16
Количество передач
383
445
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.13
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ювентуса», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»