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  • «Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 18:50
Интер
27.10.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 4
Завершен
Ювентус
15' П. Зелински (П) 35' Г. Мхитарян 37' П. Зелински (П) 53' Д. Дюмфрис
20' Д. Влахович 26' Т. Веа 71' К. Йылдыз 82' К. Йылдыз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
(К) ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
13
Данило
32
Кабаль
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
7
Консейсау
44
Фаджоли
22
Веа
28
Влахович
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
32
Димарко
3
Дармиан
3
Дармиан
32
Димарко
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
13
Данило
4
Гатти
4
Гатти
13
Данило
44
Фаджоли
37
Савона
37
Савона
44
Фаджоли
22
МакКенни
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
28
Влахович
11
Мбангула
11
Мбангула
28
Влахович
22
Веа
10
Йылдыз
10
Йылдыз
22
Веа
Остались в запасе
Интер
Ювентус
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Ювентус
2
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
5
Нарушения
11
16
Количество передач
383
445
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.13
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ювентуса», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус»

«Интер» – «Ювентус» смотреть онлайн 27 октября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Интер
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