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  • «Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 20:35
Рома
20.10.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Интер
60' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
59
Залевски
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
32
Димарко
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
17
Анхелиньо
22
Эрмосо
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
4
Кристанте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
4
Кристанте
59
Залевски
8
Бальданци
8
Бальданци
59
Залевски
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
95
Бастони
31
Биссек
31
Биссек
95
Бастони
15
Ачерби
6
де Врей
6
де Врей
15
Ачерби
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Рома
Интер
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Интер
2
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
1
Количество передач
485
401
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»

«Рома» – «Интер» смотреть онлайн 20 октября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Рома
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