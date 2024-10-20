20.10.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-1-2
99
Свилар
59
Залевски
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
32
Димарко
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
17
Анхелиньо
22
Эрмосо
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
4
Кристанте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
4
Кристанте
59
Залевски
8
Бальданци
8
Бальданци
59
Залевски
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
95
Бастони
31
Биссек
31
Биссек
95
Бастони
15
Ачерби
6
де Врей
6
де Врей
15
Ачерби
20
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
20
Чалханоглу
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Рома
Интер
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Интер
2
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
1
Количество передач
485
401
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»