Венеция
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 2
Завершен
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Аталанта
7' М. Пашалич
47' М. Ретеги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
35
Филип Станкович
ВР
4
Джей Идзес
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
21
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
1
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
25
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
38
Магнус Андерсен
ЦП
97
Исса Думбия
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
80
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
22
Домен Чернигой
ПП
45
Антонио Раймондо
ЦФ
79
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Аталанта
28
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
3
Бен Годфри
ЦЗ
49
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
6
Сулемана
ОП
50
Federico Steffanoni
ЦП
24
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
48
Ваня Влахович
ЛВ
27
Марко Палестра
ПВ
3-2-3-1-1
35
Станкович
7
Дзампано
4
Идзес
30
Свобода
21
Саградо
27
Кандела
77
Эллертссон
32
Дункан
14
Кавилья
11
Ористанио
20
Похьянпало
4-1-1-2-2
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
4
Хин
16
Белланова
15
де Рон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
11
Лукман
32
Ретеги
21
Саградо
5
Хапс
5
Хапс
21
Саградо
77
Эллертссон
6
Бусио
6
Бусио
77
Эллертссон
11
Ористанио
80
Эль-Хаддад
80
Эль-Хаддад
11
Ористанио
14
Кавилья
10
Йебоа
10
Йебоа
14
Кавилья
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
4
Хин
22
Руджери
22
Руджери
4
Хин
13
Эдерсон
6
Сулемана
6
Сулемана
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
24
Самарджич
24
Самарджич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
11
Лукман
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Лукман
Остались в запасе
Венеция
Аталанта
23
Маттео Гранди
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
1
Йессе Йоронен
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
25
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
38
Магнус Андерсен
ЦП
97
Исса Думбия
ЦП
22
Домен Чернигой
ПП
45
Антонио Раймондо
ЦФ
79
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
28
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Бен Годфри
ЦЗ
49
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
50
Federico Steffanoni
ЦП
48
Ваня Влахович
ЛВ
27
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
12
Бруно Бертинато
ВР
1
Йессе Йоронен
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
25
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
38
Магнус Андерсен
ЦП
97
Исса Думбия
ЦП
22
Домен Чернигой
ПП
45
Антонио Раймондо
ЦФ
79
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
28
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Бен Годфри
ЦЗ
49
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
50
Federico Steffanoni
ЦП
48
Ваня Влахович
ЛВ
27
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Венеция - Аталанта
1
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Аталанты», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».