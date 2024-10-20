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    • «Венеция» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

    «Венеция» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

    Венеция
    20.10.2024, воскресенье, 16:00
    Италия. Серия А, 8 тур
    0 : 2
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Аталанта
    7' М. Пашалич
    47' М. Ретеги
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Венеция
    35
    Филип Станкович
    ВР
    4
    Джей Идзес
    ЦЗ
    30
    Михаэль Свобода
    ЦЗ
    7
    Франческо Дзампано
    ПЗ
    21
    Ричи Саградо
    ПЗ
    27
    Антонио Кандела
    ПЗ
    77
    Микаэль Эгилл Эллертссон
    ЦП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    14
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    11
    Гаэтано Ористанио
    АП
    20
    Йоэль Похьянпало
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    Аталанта
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    4
    Исак Хин
    ЦЗ
    16
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    15
    Мартен де Рон
    (К) ОП
    13
    Эдерсон
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    32
    Матео Ретеги
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Венеция
    23
    Маттео Гранди
    ВР
    12
    Бруно Бертинато
    ВР
    1
    Йессе Йоронен
    ВР
    5
    Ригесиано Хапс
    ЛЗ
    15
    Джорджио Альтаре
    ЦЗ
    25
    Жоэль Шингтьен
    ЦЗ
    38
    Магнус Андерсен
    ЦП
    97
    Исса Думбия
    ЦП
    6
    Джанлука Бусио
    ЦП
    80
    Саад Эль-Хаддад
    АП
    10
    Джон Йебоа
    АП
    22
    Домен Чернигой
    ПП
    45
    Антонио Раймондо
    ЦФ
    79
    Франко Карбони
    ЦФ
    9
    Кристиан Гюткьяер
    ЦФ
    Аталанта
    28
    Руй Патрисиу
    ВР
    31
    Франческо Росси
    ВР
    22
    Маттео Руджери
    ЛЗ
    3
    Бен Годфри
    ЦЗ
    49
    Томмазо Дель Лунго
    ЦЗ
    6
    Сулемана
    ОП
    50
    Federico Steffanoni
    ЦП
    24
    Лазар Самарджич
    АП
    10
    Николо Дзаньоло
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    48
    Ваня Влахович
    ЛВ
    27
    Марко Палестра
    ПВ
    3-2-3-1-1
    35
    Станкович
    7
    Дзампано
    4
    Идзес
    30
    Свобода
    21
    Саградо
    27
    Кандела
    77
    Эллертссон
    32
    Дункан
    14
    Кавилья
    11
    Ористанио
    20
    Похьянпало
    4-1-1-2-2
    29
    Карнесекки
    77
    Дзаппакоста
    19
    Джимсити
    4
    Хин
    16
    Белланова
    15
    де Рон
    13
    Эдерсон
    17
    Де Кетеларе
    8
    Пашалич
    11
    Лукман
    32
    Ретеги
    21
    Саградо
    5
    Хапс
    5
    Хапс
    21
    Саградо
    77
    Эллертссон
    6
    Бусио
    6
    Бусио
    77
    Эллертссон
    11
    Ористанио
    80
    Эль-Хаддад
    80
    Эль-Хаддад
    11
    Ористанио
    14
    Кавилья
    10
    Йебоа
    10
    Йебоа
    14
    Кавилья
    20
    Похьянпало
    9
    Гюткьяер
    9
    Гюткьяер
    20
    Похьянпало
    4
    Хин
    22
    Руджери
    22
    Руджери
    4
    Хин
    13
    Эдерсон
    6
    Сулемана
    6
    Сулемана
    13
    Эдерсон
    17
    Де Кетеларе
    24
    Самарджич
    24
    Самарджич
    17
    Де Кетеларе
    32
    Ретеги
    10
    Дзаньоло
    10
    Дзаньоло
    32
    Ретеги
    11
    Лукман
    7
    Куадрадо
    7
    Куадрадо
    11
    Лукман
    Остались в запасе
    Венеция
    Аталанта
    23
    Маттео Гранди
    ВР
    12
    Бруно Бертинато
    ВР
    1
    Йессе Йоронен
    ВР
    15
    Джорджио Альтаре
    ЦЗ
    25
    Жоэль Шингтьен
    ЦЗ
    38
    Магнус Андерсен
    ЦП
    97
    Исса Думбия
    ЦП
    22
    Домен Чернигой
    ПП
    45
    Антонио Раймондо
    ЦФ
    79
    Франко Карбони
    ЦФ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    28
    Руй Патрисиу
    ВР
    31
    Франческо Росси
    ВР
    3
    Бен Годфри
    ЦЗ
    49
    Томмазо Дель Лунго
    ЦЗ
    50
    Federico Steffanoni
    ЦП
    48
    Ваня Влахович
    ЛВ
    27
    Марко Палестра
    ПВ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Остались в запасе
    23
    Маттео Гранди
    ВР
    12
    Бруно Бертинато
    ВР
    1
    Йессе Йоронен
    ВР
    15
    Джорджио Альтаре
    ЦЗ
    25
    Жоэль Шингтьен
    ЦЗ
    38
    Магнус Андерсен
    ЦП
    97
    Исса Думбия
    ЦП
    22
    Домен Чернигой
    ПП
    45
    Антонио Раймондо
    ЦФ
    79
    Франко Карбони
    ЦФ
    Остались в запасе
    28
    Руй Патрисиу
    ВР
    31
    Франческо Росси
    ВР
    3
    Бен Годфри
    ЦЗ
    49
    Томмазо Дель Лунго
    ЦЗ
    50
    Federico Steffanoni
    ЦП
    48
    Ваня Влахович
    ЛВ
    27
    Марко Палестра
    ПВ
    Главный тренер
    Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Статистика матча Венеция - Аталанта
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    12
    16
    Удары в створ
    4
    7
    Владение мячом %
    42
    58
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    2
    5
    Нарушения
    12
    6
    Офсайды
    2
    2
    Количество передач
    370
    502
    Сейвы
    5
    4
    Точность передач %
    79
    82
    Удары мимо ворот
    7
    8
    Блокированные удары
    1
    1
    Удары из пределов штрафной
    6
    13
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    3
    xG (ожидаемые голы)
    0.74
    1.31
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Аталанты», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Аталанта»

    «Венеция» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    20.10.2024 14:50
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