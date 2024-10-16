Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Алании, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Алания»