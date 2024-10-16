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  • «Тюмень» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

«Тюмень» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

16 октября 2024, 15:50
Тюмень
16.10.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Алания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Андрей Савинов
АП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
17
Давид Кокоев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гошев
36
Воропаев
44
Калугин
30
Шавлохов
2
Поройков
52
Петухов
8
Талалай
90
Мокаев
70
Марьянов
22
Косарев
11
Карпов
3-3-1-3
23
Натабашвили
77
Губиев
6
Ышык
45
Москаленчик
6
Макаров
17
Дауров
13
Засеев
6
Тарба
23
Нафиков
99
Абдоков
10
Хадарцев
52
Петухов
13
Петров
13
Петров
52
Петухов
90
Мокаев
10
Савинов
10
Савинов
90
Мокаев
22
Косарев
14
Кенфак
14
Кенфак
22
Косарев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
8
Талалай
80
Купцов
80
Купцов
8
Талалай
6
Ышык
19
Бутаев
19
Бутаев
6
Ышык
10
Хадарцев
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Хадарцев
77
Губиев
18
Тобоев
18
Тобоев
77
Губиев
99
Абдоков
17
Кокоев
17
Кокоев
99
Абдоков
Остались в запасе
Тюмень
Алания
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Тюмень - Алания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Алании, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Алания»

«Тюмень» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Алания Тюмень
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