16.10.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-1-2-1-2
1
Гошев
36
Воропаев
44
Калугин
30
Шавлохов
2
Поройков
52
Петухов
8
Талалай
90
Мокаев
70
Марьянов
22
Косарев
11
Карпов
3-3-1-3
23
Натабашвили
77
Губиев
6
Ышык
45
Москаленчик
6
Макаров
17
Дауров
13
Засеев
6
Тарба
23
Нафиков
99
Абдоков
10
Хадарцев
52
Петухов
13
Петров
13
Петров
52
Петухов
90
Мокаев
10
Савинов
10
Савинов
90
Мокаев
22
Косарев
14
Кенфак
14
Кенфак
22
Косарев
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
8
Талалай
80
Купцов
80
Купцов
8
Талалай
6
Ышык
19
Бутаев
19
Бутаев
6
Ышык
10
Хадарцев
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Хадарцев
77
Губиев
18
Тобоев
18
Тобоев
77
Губиев
99
Абдоков
17
Кокоев
17
Кокоев
99
Абдоков
Остались в запасе
Тюмень
Алания
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Тюмень - Алания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Алании, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Алания»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»