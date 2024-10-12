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  • Урал – Тюмень: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Урал – Тюмень: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 14:50
Урал
12.10.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
30' Е. Мосин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
3-3-3-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
14
Мосин
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
4
Юсупов
33
Мишкич
10
Секулич
3-2-1-3-1
1
Гошев
34
Храмцов
30
Шавлохов
13
Петров
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
24
Коротаев
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
4
Юсупов
27
Чудин
27
Чудин
4
Юсупов
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
32
Кулишев
90
Мокаев
90
Мокаев
32
Кулишев
10
Савинов
11
Карпов
11
Карпов
10
Савинов
Остались в запасе
Урал
Тюмень
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Урал - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча Урал против Тюмени, 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Тюмень

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Урал
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