12.10.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-3-3-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
14
Мосин
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
4
Юсупов
33
Мишкич
10
Секулич
3-2-1-3-1
1
Гошев
34
Храмцов
30
Шавлохов
13
Петров
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
24
Коротаев
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
4
Юсупов
27
Чудин
27
Чудин
4
Юсупов
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
32
Кулишев
90
Мокаев
90
Мокаев
32
Кулишев
10
Савинов
11
Карпов
11
Карпов
10
Савинов
Остались в запасе
Урал
Тюмень
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Урал - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча Урал против Тюмени, 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»