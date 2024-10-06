06.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
4-2-2-2
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
15
Цаллагов
8
Хугаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
18
Тобоев
11
Чочиев
3-2-1-3-1
1
Фролкин
2
Черов
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
18
Гурченко
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
8
Хугаев
6
Тарба
6
Тарба
8
Хугаев
11
Чочиев
23
Нафиков
23
Нафиков
11
Чочиев
17
Кокоев
99
Абдоков
99
Абдоков
17
Кокоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
25
Уридия
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
25
Уридия
3
Красильниченко
7
Антонов
7
Антонов
3
Красильниченко
Остались в запасе
Алания
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Алания - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Черноморца», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Черноморец»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»