Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алания» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Алания» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 14:50
Алания
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
42' Т. Гаглоев 87' В. Нафиков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
4-2-2-2
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
15
Цаллагов
8
Хугаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
18
Тобоев
11
Чочиев
3-2-1-3-1
1
Фролкин
2
Черов
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
18
Гурченко
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
8
Хугаев
6
Тарба
6
Тарба
8
Хугаев
11
Чочиев
23
Нафиков
23
Нафиков
11
Чочиев
17
Кокоев
99
Абдоков
99
Абдоков
17
Кокоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
25
Уридия
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
25
Уридия
3
Красильниченко
7
Антонов
7
Антонов
3
Красильниченко
Остались в запасе
Алания
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Алания - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Черноморца», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания»«Черноморец»

«Алания» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Алания
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+