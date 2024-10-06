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  • «Факел» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Факел» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 12:50
Факел
06.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
51' И. Альшин
19' Г. Агаларов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
(К) ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-2
31
Беленов
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
23
Якимов
88
Щетинин
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
98
Ильин
3-2-1-3-1
1
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
13
Кагермазов
72
Сандрачук
17
Пальцев
22
Юсупов
17
Касинтура
70
Гаджиев
47
Глушков
25
Агаларов
47
Божин
20
Юрганов
20
Юрганов
47
Божин
16
Мертенс
7
Моцпан
7
Моцпан
16
Мертенс
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
23
Якимов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
23
Якимов
98
Ильин
79
Каштанов
79
Каштанов
98
Ильин
72
Сандрачук
77
Сундуков
77
Сундуков
72
Сандрачук
22
Юсупов
16
Мрезиг
16
Мрезиг
22
Юсупов
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
70
Гаджиев
9
Магомедов
9
Магомедов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Факел
Динамо Мх
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Факел - Динамо Мх
6
5
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
18
8
Офсайды
1
0
Количество передач
287
315
Сейвы
1
1
Точность передач %
64
60
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Динамо» Махачкала, 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Динамо» Мх

«Факел» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Факел
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