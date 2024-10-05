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  • «Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 20:35
Интер
05.10.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 2
Завершен
Торино
25' М. Тюрам 35' М. Тюрам 60' М. Тюрам
36' Д. Сапата 86' Н. Влашич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
3
Дармиан
16
Фраттези
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
9
Тюрам
10
Мартинес
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
6
Валюкевич
23
Коко
3
Марипан
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Риччи
17
Линетти
66
Гинейтис
19
Адамс
91
Сапата
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
28
Павар
28
Павар
31
Биссек
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
19
Адамс
25
Масина
25
Масина
19
Адамс
19
Лазаро
23
Войвода
23
Войвода
19
Лазаро
66
Гинейтис
20
Илич
20
Илич
66
Гинейтис
21
Риччи
10
Влашич
10
Влашич
21
Риччи
91
Сапата
14
Карамо
14
Карамо
91
Сапата
Остались в запасе
Интер
Торино
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Интер - Торино
1
1
2
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
14
0
Нарушения
6
9
Офсайды
2
1
Количество передач
737
193
Сейвы
3
5
Точность передач %
93
66
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Торино», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Торино»

«Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Интер
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