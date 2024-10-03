03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-1-3
30
Дестаноглу
26
Масуаку
3
Паулиста
2
Удуохай
22
Свенссон
83
Фернандеш
27
Ндур
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
7
Мучи
4-2-2-2
40
Сантос
5
Кристенсен
3
Теате
4
Кох
27
Нкунку
81
Дауд
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
22
Мармуш
31
Матанович
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
27
Ндур
23
Мариу
23
Мариу
27
Ндур
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
7
Рашица
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Рашица
27
Нкунку
12
Аменда
12
Аменда
27
Нкунку
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
22
Мармуш
22
Экитике
22
Экитике
22
Мармуш
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
Остались в запасе
Бешикташ
Айнтрахт
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Бешикташ - Айнтрахт
3
3
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
3
Количество передач
589
320
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
14
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Айнтрахта», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»