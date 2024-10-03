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  • «Бешикташ» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Бешикташ» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Бешикташ
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
90+3' А. Масуаку
19' О. Мармуш (П) 22' Э. Эбимбе 82' А. Кнауфф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
3-3-1-3
30
Дестаноглу
26
Масуаку
3
Паулиста
2
Удуохай
22
Свенссон
83
Фернандеш
27
Ндур
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
7
Мучи
4-2-2-2
40
Сантос
5
Кристенсен
3
Теате
4
Кох
27
Нкунку
81
Дауд
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
22
Мармуш
31
Матанович
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
27
Ндур
23
Мариу
23
Мариу
27
Ндур
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
7
Рашица
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Рашица
27
Нкунку
12
Аменда
12
Аменда
27
Нкунку
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
22
Мармуш
22
Экитике
22
Экитике
22
Мармуш
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Эбимбе
Остались в запасе
Бешикташ
Айнтрахт
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Бешикташ - Айнтрахт
3
3
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
3
Количество передач
589
320
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
14
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Айнтрахта», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Айнтрахт»

«Бешикташ» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Айнтрахт Бешикташ
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