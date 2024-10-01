01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
7 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Коуто
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
6
Трасти
5
Скейлз
32
Тэйлор
42
МакГрегор
8
Бернарду
7
Энгелс
19
Кюн
7
Фурухаси
38
Маэда
27
Коуто
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
27
Коуто
9
Гирасси
20
Забитцер
20
Забитцер
9
Гирасси
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
8
Брандт
14
Байер
14
Байер
8
Брандт
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
32
Тэйлор
16
Валье
16
Валье
32
Тэйлор
8
Бернарду
5
Хатате
5
Хатате
8
Бернарду
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
Остались в запасе
Боруссия Д
Селтик
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Боруссия Д - Селтик
2
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
6
Офсайды
4
3
Количество передач
497
452
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.91
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Селтика», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Селтик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»