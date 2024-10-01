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  • «Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 20:50
Боруссия Д
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
7 : 1
Завершен
Селтик
7' Э. Джан (П) 11' К. Адейеми 29' К. Адейеми 40' С. Гирасси (П) 42' К. Адейеми 66' С. Гирасси 79' Ф. Нмеча
9' Д. Маэда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Рео Хатате
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Коуто
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
6
Трасти
5
Скейлз
32
Тэйлор
42
МакГрегор
8
Бернарду
7
Энгелс
19
Кюн
7
Фурухаси
38
Маэда
27
Коуто
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
27
Коуто
9
Гирасси
20
Забитцер
20
Забитцер
9
Гирасси
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
8
Брандт
14
Байер
14
Байер
8
Брандт
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
32
Тэйлор
16
Валье
16
Валье
32
Тэйлор
8
Бернарду
5
Хатате
5
Хатате
8
Бернарду
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
Остались в запасе
Боруссия Д
Селтик
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Боруссия Д - Селтик
2
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
6
Офсайды
4
3
Количество передач
497
452
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.91
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Селтика», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Селтик»

Боруссия Дортмунд-Селтик смотреть онлайн 1 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Селтик Боруссия Д
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